Гамзин об игре с «Ладой»: «Команда меня поддержала. Когда я выскочил на лед, многие сказали: «Давай, давай, Гамза». Для будущей уверенности хорошо, что не пропустил»

Дмитрий Гамзин высказался о матче ЦСКА против «Лады» (7:2).

Гамзин вышел на лед на 1-й минуте второго периода и отразил все 14 бросков соперника.

– Команда меня очень поддержала. Когда я выскочил на лед, многие сказали: «Давай, давай, Гамза». Так что вышел достаточно уверенно.

– У вас получилось сыграть на ноль. Насколько для вас это важное достижение?

– Ну, я бы не сказал, что эта игра на ноль была. Все равно я провел не полный матч. Но хорошо для будущей уверенности, что не пропустил, – сказал голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин.