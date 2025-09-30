Ротенберг о сборной России: «Победим даже канадцев, когда вернемся на международную арену. Вместе пройдем через сложности и примем все жизненные вызовы»

Роман Ротенберг заявил, что Россия победит Канаду, когда вернется на турниры.

Национальные сборные России отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. В декабре 2025-го пройдет Кубок Первого канала по хоккею, на котором выступит команда «Россия 25».

«Мы всех ждем в Новосибирске. Сейчас мониторим все матчи, отсматриваем всех кандидатов. Нас ждет большой хоккейный праздник.

Выступать за сборную России – мечта каждого хоккеиста. Как и каждый актер мечтает выступить в таких театрах, как «Современник». Но туда нужно попасть.

Так и с хоккейной сборной – там и игроки мечтают играть, и тренеры желают там работать. Мы вместе пройдем через все сложности, примем все жизненные вызовы.

А когда вернемся на международную арену, то станем намного сильнее и победим всех, даже канадцев. Мы уверены в себе», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг .

