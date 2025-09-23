Ротенберг о Кубке Первого канала: «В Новосибирске нас ждет ажиотаж, это хоккейный город, там все живут этим. Болельщики получат 2 соревнования в 1 – мы проведем и турнир «3 на 3»

Роман Ротенберг уверен, что Кубок Первого канала в Новосибирске вызовет ажиотаж.

– Уже известно, кто сыграет в Новосибирске? Ожидается, что это будут четыре сборные.

– Да, именно так. Три вам назову сразу – это Россия, Беларусь, Казахстан . Сейчас мы находимся в переговорном процессе по четвертой команде. Мы очень благодарны тем, кто приезжает к нам на турнир.

При этом мы в мае обычно летаем на турнир в Казахстан – и продолжим это делать. Российская сборная выступает и в Минске во время турне с белорусами. Идет взаимное хоккейное обогащение.

И я уже предвкушаю, какой ажиотаж ждет нас в декабре в Новосибирске. Это хоккейный город, там все живут этим видом спорта. Конечно же, болельщики получат два соревнования в одном, потому что мы проведем еще и турнир по хоккею «3 на 3». Мы запустили его благодаря букмекерским поступлениям и успешно развиваем.

Очень важно развитие хоккея в регионах. Мы общаемся со всеми, обсуждаем разные направления. Особенно нам интересен детско-юношеский и массовый спорт. Конечно, нам нужен и профессиональный спорт, чтобы работала хоккейная экосистема.

Хоккей «3 на 3» – это важная часть всего процесса. Мы всех ждем в Новосибирске. Приезжайте к нам на хоккейный праздник, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг .

Ротенберг о букмекерах: «Все больше людей интересуются хоккеем, делают ставки. Благодаря денежным поступлениям мы развиваем массовый спорт, проводим детские и юношеские турниры»