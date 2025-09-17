Ротенберг поздравил Овечкина с 40-летием: «Лучший снайпер всех времен и пример для миллионов. Мы вместе работали на чемпионатах мира, много лет развиваем детский хоккей»

Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 40-летием.

Капитан «Вашингтона » отмечает день рождения 17 сентября.

«С юбилеем, Ови!

Александр Овечкин – воспитанник великой школы московского «Динамо», подарившей хоккею целую плеяду талантов. Это хоккеист, который навсегда вписал свое имя в историю мирового хоккея.

Лучший снайпер всех времен, лидер и символ, пример для миллионов. Его яркая игра за сборную России, достижения в НХЛ и победы стали вдохновением для целого поколения хоккеистов и болельщиков.

Мы вместе работали на чемпионатах мира, а еще много лет плечом к плечу занимаемся развитием детского хоккея: проводим турниры, поддерживаем юных игроков, создаем систему, которая готовит новые поколения звезд.

Сегодня Александр – настоящий пример для каждого: как работать, как верить в себя и как добиваться цели. Желаю крепкого здоровья, энергии и новых побед. Уверен, впереди еще много рекордов и свершений.

С днем рождения, Саша!» – написал в соцсетях член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг .

Овечкину исполнилось 40 лет. «Динамо» поздравило воспитанника клуба