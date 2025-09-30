Мама Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо» с «Нефтехимиком»
Мама Александра Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо».
В домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ бело-голубые уступили «Нефтехимику» со счетом 2:3. Перед началом встречи Татьяна Овечкина провела символическое вбрасывание.
Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу (1976, 1980). Всю карьеру (1967-82) она выступала за «Динамо».
Фото: t.me/dynamo_ru
Комтуа о «Динамо» после 2:3 с «Нефтехимиком»: «Выглядели как старики, стыдно за такой результат и игру. В прошлом сезоне тоже не очень хорошо начали, какая-то плохая традиция»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
