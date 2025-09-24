Ларионов-младший после 2:4 от «Авангарда»: «Результат не отражает игры СКА. Невозможно выигрывать каждый матч, это не футбольная Премьер-лига и не американский футбол»

Игорь Ларионов-младший высказался о поражении от «Авангарда» (2:4) в FONBET КХЛ.

СКА потерпел первое поражение в сезоне в статусе хозяев площадки.

– Неприятное поражение. Сегодня мы играли здорово. Думаю, это был один из тех матчей, когда результат не отражает нашей игры. Мы показали достойный хоккей, и, я считаю, это был один из лучших наших матчей в сезоне, с точки зрения качества игры. Поэтому обидно, что все так сложилось, и мы не смогли реализовать свои моменты.

– Сегодняшний матч по сценарию напоминал предыдущий с минским «Динамо». Почему так?

– Думаю эти матчи были разные. В игре с минским «Динамо» мы действительно начали не лучшим образом. Сегодня же, напротив, старт был многообещающим. У нас были моменты, мы оказывали давление на протяжении всех 60 минут. Если в предыдущей игре мы не показали своей игры с самого начала, то сегодня мы действительно играли очень здорово. И я уверен, что если мы продолжим в том же духе, проблем не возникнет.

– Не считаете, что у вас такая закономерность от матча к матчу повторяется?

– Я бы не стал утверждать, что прослеживается какая-то закономерность. Мы выиграли четыре матча подряд в этом сезоне. Невозможно выигрывать каждую игру, это не американский футбол и не футбольная Премьер-лига, где теоретически можно выиграть все матчи.

Подобные ситуации будут возникать в течение сезона. Самое важное, что хорошая команда после такого поражения выходит и демонстрирует более качественный хоккей. Мы будем готовиться, чтобы именно так и произошло, – сказал форвард клуба из Санкт-Петебурга.