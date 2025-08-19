  • Спортс
  «Шанхай» подписал контракты с Чеховичем, Душаком, Сукезе, Райли Саттером и Максом Эллисом
«Шанхай» подписал контракты с Чеховичем, Душаком, Сукезе, Райли Саттером и Максом Эллисом

«Шанхай» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами.

В состав китайского клуба вошли защитник Джо Душак, а также нападающие Макс Эллис, Райли Саттер, Иван Чехович и Нэйт Сукезе.

В минувшем сезоне Душак выступал за «Куньлунь». Он набрал 18 (3+15) очков за 35 игр при полезности «минус 10».

Эллис провел предыдущий сезон в Финляндии. На его счету 23 (12+11) очков в 30 матчах за «Юкурит» с учетом плей-офф.

Чехович в прошлом сезоне выступал за «Витязь». Он набрал 36 (12+24) очков в 47 играх при полезности «0».

В активе Саттера 12 (6+6) баллов за 63 матча в составе «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона») в АХЛ.

Нэйт Сукезе провел 56 игр за «Хартфорд» (фарм-клуб «Рейнджерс»), набрав 28 (8+20) очков.

Евгений Артюхин: «Шанхай» затащит болельщиков на «СКА-Арену» своей игрой. Клуб ведет себя амбициозно и нацелен на результат»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
