Форвард «Шанхая» Квинни: «Россия прекрасна, Санкт‑Петербург – невероятный город, где все готовы помочь. Я здесь недолго, но мне все нравится»

Форвард «Шанхая» Гэйдж Квинни сказал, что ему очень понравилась Россия.

«Шанхай Дрэгонс » (экс-«Кунлунь») с этого сезона проводят домашние матчи в Санкт-Петербурге.

30-летний американский форвард набрал 6 (3+3) очков в 9 играх за китайский клуб.

– Вы находитесь в России уже около месяца. Есть ли вещи, которые вас удивили? Насколько жизнь в России соответствует вашим ожиданиям?

– Конечно, соответствует. Россия прекрасна, Санкт‑Петербург – невероятный город, все люди здесь всегда готовы прийти на помощь. У меня только положительные впечатления от страны и города. В Питере замечательные рестораны и вкусная еда, все просто супер.

– Как ваши близкие отреагировали на решение продолжить карьеру в России?

– Мне помогло принять решение мое агентство, они рассказали мне очень много хороших вещей о России. Кроме того, я общался со своими друзьями, которые играют в КХЛ. Например, Байрон Фроуз, который играет в «Локомотиве», очень советовал принять это предложение.

Знакомые из КХЛ рассказывали мне о России только положительные вещи, в принципе, все так и оказалось. Я здесь недолго, но мне все нравится, – сказал Квинни.