Ларионов о 2:5 от «Торпедо»: «Игра разочаровала немножко, СКА не хватило огня, свежести, драйва. Нужно не опускать голову, двигаться вперед, перегруппироваться»

Игорь Ларионов подвел итоги игры с СКА с «Торпедо» (2:5) в Fonbet КХЛ.

– Игра немножко разочаровала, но хорошо, что будет еще матч в среду. Нужно не опускать голову и двигаться вперед, перегруппироваться. Не хватило огня, свежести, драйва. Такие матчи надо преодолеть и двигаться дальше.

– Вы сказали, что нужно перегруппироваться. В каких компонентах?

– Скажу о ментальности. Очень важно понимать, не ссылаясь на календарь, что нужно проявлять характер, когда не хватает свежести. Удаление было ненужным, оно привело к третьему голу. Эти вещи нужно подтянуть, это называется дисциплина, – сказал главный тренер СКА .