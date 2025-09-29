«Торпедо» обыграло СКА и прервало серию из 3 поражений. Команда Ларионова уступила нижегородцам 2-й раз в сезоне

«Торпедо» прервало серию из 3 поражений в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Исакова победила СКА со счетом 5:2 в выездной игре. Ранее нижегородцы обыграли СКА (3:2 ОТ) дома.

«Торпедо » набрало 15 очков в 10 матчах и на данный момент занимает 1-е место в таблице Западной конференции.

СКА проиграл 2 из 5 последних матчей. Команда Игоря Ларинова идет 6-й на Западе с 11 баллами в 9 матчах.