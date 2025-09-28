Василевский может сыграть за «Тампу» на предсезонке. Вратарь возобновит тренировки в понедельник, он пропустил неделю в связи с «управлением нагрузкой»

«Тампа» ожидает, что Андрей Василевский сыграет хотя бы 1 матч на предсезонке.

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что 31-летний вратарь возобновит тренировки в понедельник.

Василевский пропустил неделю. Купер назвал это «управлением нагрузкой игрока» и сказал, что он проходит процедуры.

При этом тренер ожидает, что голкипер будет полностью готов к старту сезона и проведет хотя бы один матч в рамках предсезонки.

На следующей неделе «Лайтнинг» проведут три выставочных матча – все против «Флориды».

«Все идет по графику. Если не возникнет никаких проблем, мы надеемся увидеть его в одной из этих игр», – сказал Купер.

Отмечается, что за три предыдущих года Василевский неизменно проводил не более 2 матчей в рамках предсезонной подготовки.