  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василевский может сыграть за «Тампу» на предсезонке. Вратарь возобновит тренировки в понедельник, он пропустил неделю в связи с «управлением нагрузкой»
0

Василевский может сыграть за «Тампу» на предсезонке. Вратарь возобновит тренировки в понедельник, он пропустил неделю в связи с «управлением нагрузкой»

«Тампа» ожидает, что Андрей Василевский сыграет хотя бы 1 матч на предсезонке.

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что 31-летний вратарь возобновит тренировки в понедельник. 

Василевский пропустил неделю. Купер назвал это «управлением нагрузкой игрока» и сказал, что он проходит процедуры. 

При этом тренер ожидает, что голкипер будет полностью готов к старту сезона и проведет хотя бы один матч в рамках предсезонки. 

На следующей неделе «Лайтнинг» проведут три выставочных матча – все против «Флориды». 

«Все идет по графику. Если не возникнет никаких проблем, мы надеемся увидеть его в одной из этих игр», – сказал Купер. 

Отмечается, что за три предыдущих года Василевский неизменно проводил не более 2 матчей в рамках предсезонной подготовки. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Tampa Bay Times
logoДжон Купер
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
logoАндрей Василевский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
В «Ак Барсе» произошел разрыв между игроками и тренерским штабом. Активное вмешательство Билялетдинова подрывало авторитет Гатиятулина («Бизнес Online»)
19 минут назад
Федотова не забрали с драфта отказов «Коламбуса». Теперь клуб сможет отправить вратаря в АХЛ в течение 30 дней со старта регулярки НХЛ
4сегодня, 06:58
Батрак о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Он понимает, что такие деньги не получит нигде – ни в Европе, ни за океаном. Но клубу надо давать лишнюю мотивацию, иначе Саша может повянуть»
3сегодня, 05:46
Флери о прощальном матче за «Питтсбург»: «Немного переживал – а вдруг пропущу 6 голов за период? Выбрал третий, хотелось помочь команде победить»
сегодня, 05:34
Корешков о Кузнецове: «По стилю и менталитету он может идеально вписаться в «Металлург», но и ожидания будут максимальными. Размытость амплуа – скорее плюс»
7сегодня, 04:45
КХЛ. «Спартак» примет «Шанхай», ЦСКА сыграет с «Ладой»
1сегодня, 04:15
Чибриков и Гридин забили по голу в матче «Виннипега» и «Калгари» на предсезонке. Форвард «Джетс» набрал 1+1 и стал 2-й звездой
2сегодня, 03:30Видео
Бардаков забил 1-й гол за «Колорадо» – «Далласу» на предсезонке. Его назвали 3-й звездой матча
сегодня, 02:55Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» в прощальной игре Флери, «Колорадо» победил «Даллас», «Монреаль» был сильнее «Торонто»
6сегодня, 02:50
Гребенкин забил 1-й гол за «Филадельфию» – «Бостону» на предсезонке. Ему ассистировали Мичков (0+2 в игре) и Зеграс (1+1)
3сегодня, 02:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Беруби о поражении «Торонто» от «Монреаля» с большим числом игроков АХЛ: «Мне понравилась наша игра 6 на 5. Хоть какие-то признаки жизни. Соперник упорно трудился и играл просто»
59 минут назад
Кросби о прощальном матче Флери: «Нужно отдать должное фанатам «Питтсбурга», прием был просто невероятный. И он его полностью заслужил»
сегодня, 06:35
Корешков об «Ак Барсе»: «Самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ. Какие-то матчи проводит на отличном уровне, но иногда тумблер словно выключается»
3сегодня, 06:22
Джей Ти Миллер о капитанстве в «Рейнджерс»: «Последние годы в «Ванкувере» создавали монстра во мне. Я продолжу предъявлять высокие требования к себе и всем остальным. Мне это нравится»
1сегодня, 05:58
Калинюк о дебюте за «Салават»: «Атмосфера в Уфе очень классная, коллектив здорово принял меня. Нужно еще ко многому привыкнуть в игре команды»
2сегодня, 05:22
Денисенко о дубле в матче с «Металлургом»: «Что рассказывать? Бросал. Надо больше это делать, бросок – всегда голевой момент»
1сегодня, 05:10
Генменеджер «Анахайма» о 6-летнем контракте Мактавиша на 42 млн долларов: «Мэйсон – ключевой игрок для нашей команды. Мы уверены в его прогрессе»
1сегодня, 04:30
Тянулин набрал 122-е очко за «Сочи» и побил клубный рекорд Ильи Крикунова в рамках регулярок КХЛ
сегодня, 03:58
Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Коламбуса» и записал в актив победу в матче предсезонки. Вратарь «Питтсбурга» сыграл 2 периода, потом уступив место Флери
сегодня, 03:45
Минтюков забил 1-й гол на предсезонке – в матче против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 03:15Видео