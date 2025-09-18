Андрей Василевский: «Проводил бы по 82 матча за сезон, если бы мне разрешили. Люблю много играть, мне за это платят»

Андрей Василевский высказался о нагрузках во время сезона в НХЛ.

– Вы один из немногих вратарей, которые до сих пор играют по 60 игр за сезон. Похоже, многие команды намеренно не используют своих вратарей в таком режиме. Считаете ли вы, что такая нагрузка идет вам на пользу?

– Я люблю много играть, в конце концов мне за это платят, так что, может, стоит ставить меня почаще.

И мне это просто нравится. Я люблю эту игру. Я бы играл по 82 матча, если бы мне разрешили, но, скорее всего, не разрешат.

Но да, сейчас я вижу, что тренеры стараются давать своим основным вратарям меньше 60 матчей, просто чтобы они были свежими к плей-офф.

Думаю, это индивидуально. Может, для кого-то это сработает, но другим вратарям нужно сыграть 60 игр или больше, чтобы чувствовать себя комфортно в плей-офф, – сказал вратарь «Тампы » Андрей Василевский .