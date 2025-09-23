Никишин сыграл 23:08 в матче против «Тампы» на предсезонке – больше всех среди полевых игроков «Каролины». У него ассист, 3 хита, 2 блока и «минус 1»
Александр Никишин сыграл 23:08 в выставочном матче с «Тампой».
Защитник «Каролины» сыграл против «Лайтнинг» (1:2) на предсезонке НХЛ.
Россиянин принял участие в единственной шайбе «Харрикейнс», заброшенной в большинстве. Он ассистировал Логану Станковену вместе с Кевином Лабанком.
В итоге игровое время Никишина стало максимальным среди полевых игроков команды. Он сыграл и в большинстве (5:36), и в меньшинстве (3:35).
Александр завершил встречу с полезностью «минус 1» и без бросков в створ. У него 2 броска мимо створа, 3 силовых приема, 2 блока и 1 потеря.
