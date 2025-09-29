НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» примет «Каролину», «Филадельфия» против «Бостона», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс», «Питтсбург» – с «Детройтом»
В НХЛ пройдут очередные выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи
«Бостон» – «Филадельфия» – 2:00
«Айлендерс» – «Рейнджерс» – 2:00
«Детройт» – «Питтсбург» – 2:00
«Анахайм» – «Сан-Хосе» – 5:00
«Сиэтл» – «Калгари» – 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
