Генменеджер «Авангарда» о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Мы были готовы заплатить больше, но нам сказали, что сделку уже не отменить. Руководство «Салавата» пропало, тянули время»
Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Авангард». Утверждалось, что омский клуб заплатит «Салавату» около 200 млн рублей за переход форварда. «Авангард» также намекнул на переход хоккеиста в соцсетях, опубликовав фото шмеля с подписью «Бззз».
23 сентября стало известно, что «Ак Барс» перекрыл предложение омского клуба по сумме. В итоге «Салават Юлаев» обменял форварда в клуб из Казани.
«В какой‑то момент руководство «Салавата Юлаева» просто пропало. Под различными предлогами тянули время. Я уже начал подозревать что‑то неладное. Потом позвонил агент игрока и сообщил, что его поменяли в «Ак Барс».
Я написал SMS‑сообщение руководителям «Салавата Юлаева». Мы были готовы заплатить больше. Но нам сказали, что уже поздно, никак не отменить эту сделку», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.