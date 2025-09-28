  • Спортс
Бучельников о хет-трике: «Терпел, терпел и, наконец, получилось забросить. Сильно давило, что не удавалось забить, приносить пользу ЦСКА»

Дмитрий Бучельников высказался о своем хет-трике в ворота «Лады» (7:2).

Это первые шайбы форварда за ЦСКА. Всего на его счету 6 (3+3) баллов в 10 матчах сезона-2025/26.

«Это, можно сказать, второй в карьере хет-трик. Я в молодежке покер забивал. Поэтому сегодня небольшая радость. Терпел, терпел и, наконец, получилось забросить.

Родители тоже очень сильно переживали, поддерживали. Прежде всего, спасибо им за поддержку. Это важное событие для семьи.

Конечно, сильно давило, что не удавалось забить, приносить пользу команде, когда многое получается и начинается такая засуха – тяжело», – сказал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников.

Два хет-трика за матч! ЦСКА вынес худшую команду сезона КХЛ

