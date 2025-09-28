Коваленко о хет-трике в матче с «Ладой»: «Хоккей – игра на инстинктах. Хорошо сложились обстоятельства, партнерам огромная благодарность. Надеюсь, эта победа будет хорошим стимулом всей команде»

Николай Коваленко подвел итоги матча ЦСКА с «Ладой» (7:2).

Нападающий ЦСКА Коваленко сделал хет-трик в этой игре. Дмитрий Бучельников также забросил 3 шайбы.

«Мы работали всей командой, придерживались нашего плана на игру. И он удался.

Хоккей – это игра на инстинктах. Хорошо сложились обстоятельства, и партнерам огромная благодарность. Не помню, был ли в моей карьере матч с двумя хет-триками в одной команде, надо открывать историю.

Надеюсь, эта победа будет хорошим стимулом всей команде. Для меня важнее, как мы реагируем на забитые и пропущенные шайбы. Не важно, сколько мы забили или пропустили, мы не должны отходить от нашего уровня, надо всегда придерживаться своей игры и в атаке, и в обороне, и в средней зоне.

Где-то ловим шайбу на себя, выводим из зоны, выигрываем единоборства. Из этого и складывается команда, отсюда приходит успех», – сказал нападающий ЦСКА Николай Коваленко.

