Николай Бобров: «У Демидова с катанием никогда проблем не замечалось. Не знаю, кто выдумал это. Ваня обыгрывал людей и ногами, и руками, и головой»
– В этом году драфт проходил удаленно от клубов. Многие ребята признавались, что не так ощущалось это событие.
– Соглашусь с тем, что не так сильно ощущается весь ажиотаж. Наверное, для нас, руководителей, особой разницы нет, потому что мы находимся в постоянной работе. Для хоккеистов, возможно, это не так зрелищно, как было раньше.
Для клубов – полегче, потому что все собираются в своем городе и свободно общаются в конференц-зале или в раздевалке, как было в нашем случае.
– Легче советоваться и вести обсуждения не на стадионе?
– Рядом нет других клубов. Это, конечно, особо не мешало, но когда сидишь в своей раздевалке и только со своими коллегами, то легче вести общение.
– Когда Иван Демидов выходил на драфт, то перед мероприятием была опубликована речь скаута НХЛ на условиях анонимности на сайте The Athletic, который говорил, что «его катание выглядит неуклюжим». Многие в России считают, что это была специальная кампания, чтобы Ивана занизить в рейтинге и «украсть».
– У Вани Демидова с катанием никогда проблем не замечалось. Причем с раннего возраста. Не знаю, кто выдумал это.
Он обыгрывал людей и ногами, и руками, и головой. Причем и в МХЛ, и в КХЛ. И сейчас в НХЛ все то же самое делает, – сказал директор молодежного скаутинга «Монреаля» Николай Бобров.