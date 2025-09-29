Николай Бобров: «У Демидова с катанием никогда проблем не замечалось. Не знаю, кто выдумал это. Ваня обыгрывал людей и ногами, и руками, и головой»

Николай Бобров высказался о драфте и катании Ивана Демидова.

– В этом году драфт проходил удаленно от клубов. Многие ребята признавались, что не так ощущалось это событие.

– Соглашусь с тем, что не так сильно ощущается весь ажиотаж. Наверное, для нас, руководителей, особой разницы нет, потому что мы находимся в постоянной работе. Для хоккеистов, возможно, это не так зрелищно, как было раньше.

Для клубов – полегче, потому что все собираются в своем городе и свободно общаются в конференц-зале или в раздевалке, как было в нашем случае.

– Легче советоваться и вести обсуждения не на стадионе?

– Рядом нет других клубов. Это, конечно, особо не мешало, но когда сидишь в своей раздевалке и только со своими коллегами, то легче вести общение.

– Когда Иван Демидов выходил на драфт, то перед мероприятием была опубликована речь скаута НХЛ на условиях анонимности на сайте The Athletic, который говорил, что «его катание выглядит неуклюжим». Многие в России считают, что это была специальная кампания, чтобы Ивана занизить в рейтинге и «украсть».

– У Вани Демидова с катанием никогда проблем не замечалось. Причем с раннего возраста. Не знаю, кто выдумал это.

Он обыгрывал людей и ногами, и руками, и головой. Причем и в МХЛ , и в КХЛ . И сейчас в НХЛ все то же самое делает, – сказал директор молодежного скаутинга «Монреаля » Николай Бобров.