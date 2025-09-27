  • Спортс
  Райнбахер выбыл на 4 недели из-за травмы пястной кости. В прошлом году 20-летний защитник «Монреаля» травмировал колено на предсезонке и пропустил 5 месяцев
Райнбахер выбыл на 4 недели из-за травмы пястной кости. В прошлом году 20-летний защитник «Монреаля» травмировал колено на предсезонке и пропустил 5 месяцев

Защитник «Монреаля» Давид Райнбахер выбыл на 4 недели из-за травмы пястной кости.

20-летний австриец получил травму в выставочном матче с «Торонто» (2:7). 

Напомним, что в прошлом году 5-й номер драфта-2023 пропустил 5 месяцев из-за травмы колена, также полученной на предсезонке. 

Райнбахер еще не дебютировал в НХЛ. В прошлом сезоне, вернувшись в строй в феврале, он провел 10 матчей за «Лаваль» в регулярном чемпионате АХЛ (5 очков, 2+3) и 13 – в розыгрыше Кубка Колдера (6 очков, 2+4). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
