Райнбахер выбыл на 4 недели из-за травмы пястной кости. В прошлом году 20-летний защитник «Монреаля» травмировал колено на предсезонке и пропустил 5 месяцев

Защитник «Монреаля» Давид Райнбахер выбыл на 4 недели из-за травмы пястной кости.

20-летний австриец получил травму в выставочном матче с «Торонто» (2:7).

Напомним, что в прошлом году 5-й номер драфта-2023 пропустил 5 месяцев из-за травмы колена, также полученной на предсезонке.

Райнбахер еще не дебютировал в НХЛ . В прошлом сезоне, вернувшись в строй в феврале, он провел 10 матчей за «Лаваль » в регулярном чемпионате АХЛ (5 очков, 2+3) и 13 – в розыгрыше Кубка Колдера (6 очков, 2+4).