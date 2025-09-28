Беруби о поражении «Торонто» от «Монреаля» с большим числом игроков АХЛ: «Мне понравилась наша игра 6 на 5. Хоть какие-то признаки жизни. Соперник упорно трудился и играл просто»

Крэйг Беруби высказался о поражении «Торонто» от «Монреаля» (2:4).

«Лифс» сыграли без капитана команды Остона Мэттьюса, но большая часть игроков представляла основной состав.

«Канадиенс» же в основном выпустили на лед игроков фарм-клуба – «Лаваль Рокет ».

«Что сказать... Мне понравилась наша игра 6 на 5. Хоть какие-то признаки жизни.

Бывают такие предсезонные матчи. «Монреаль » упорно трудился и играл просто. Мы же иногда усложняли ситуацию. Вот так случается», – сказал главный тренер «Торонто».