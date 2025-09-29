Леонид Вайсфельд: «У таких команд, как «Ак Барс» и «Динамо», высокий потенциал. Сбрасывать казанцев со счетов ни в коем случае нельзя»

Леонид Вайсфельд высказался о выступлении «Ак Барса» в нынешнем сезоне.

В субботу клуб победил «Металлург» со счетом 4:3. Команда Анвара Гатиятулина занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 9 очками после 9 матчей.

«Я затрудняюсь сказать, в чем причина текущего положения «Ак Барса ». Может быть, они смогут оттолкнуться от матча с «Металлургом », и после этого у них все наладится?

Хмелевски еще пришел. Мне кажется, что у таких команд, как «Ак Барс» или, например, московское «Динамо », высокий потенциал. Поэтому я считаю, что сбрасывать казанцев со счетов ни в коем случае нельзя», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.