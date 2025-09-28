«Ак Барс» не уволит Гатиятулина в ближайшее время, сообщает «Бизнес Online»: «Потребуется согласование с руководством республики, сейчас может вестись закулисная работа»
«Ак Барс» не уволит Анвара Гатиятулина в ближайшее время.
Ранее появилась информация, что тренер может покинуть казанский клуб. «Ак Барс» идет на пятом месте в Восточной конференции, набрав 9 очков в 9 матчах.
«Как говорят в кулуарах, сейчас может вестись большая закулисная работа со сбором мнений, взвешиванием разных вариантов, даже тайными переговорами.
Вообще спешить с такими вопросами – не стиль «Ак Барса». Во-первых, потребуется согласование с руководством республики. Во-вторых, прежде чем оформлять расставание, тренеру наверняка организуют решающую беседу с руководством «Татнефти», – сообщает «Бизнес Online».
В «Ак Барсе» разрыв между игроками и тренерами. Вмешательство Билялетдинова в работу штаба подрывало авторитет Гатиятулина («Бизнес Online»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
