«Ак Барс» не уволит Гатиятулина в ближайшее время, сообщает «Бизнес Online»: «Потребуется согласование с руководством республики, сейчас может вестись закулисная работа»

«Ак Барс» не уволит Анвара Гатиятулина в ближайшее время.

Ранее появилась информация , что тренер может покинуть казанский клуб. «Ак Барс» идет на пятом месте в Восточной конференции, набрав 9 очков в 9 матчах.

«Как говорят в кулуарах, сейчас может вестись большая закулисная работа со сбором мнений, взвешиванием разных вариантов, даже тайными переговорами.

Вообще спешить с такими вопросами – не стиль «Ак Барса ». Во-первых, потребуется согласование с руководством республики. Во-вторых, прежде чем оформлять расставание, тренеру наверняка организуют решающую беседу с руководством «Татнефти», – сообщает «Бизнес Online».

