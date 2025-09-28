Долженков о 7:2 с «Ладой»: «Матч нельзя назвать идеальным, проспали начало, но собрались и победили. Два хет-трика в одной игре – уникальное событие»
Кирилл Долженков подвел итоги матча ЦСКА с «Ладой» (7:2).
Дмитрий Бучельников и Николай Коваленко сделали хет-трики в этой игре. По ходу матча ЦСКА отыгрался с 0:2.
«Этот матч нельзя назвать идеальным в нашем исполнении. Проспали где-то начало. Возможно, поездка на Дальний Восток сказалась.
Да, собрались и победили. Договорились в раздевалке, что дело нужно довести до победного конца. Волевая победа, но без ошибок все равно не обошлось.
Два хет-трика в одном матче, не помню, когда такое было. Это, конечно, уникальное событие, но главное – победа!» – сказал нападающий ЦСКА Кирилл Долженков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
