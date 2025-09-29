Гросс о тренировке с Лукашенко: «Он неплохо смотрелся на льду, было видно, что у него хороший опыт. Бросок у него мощный!»

Джордан Гросс вспомнил о тренировке с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Защитник ранее играл за минское «Динамо ».

– Визит Александра Лукашенко запомнили? Он давний хоккейный фанат.

– Это была интересная возможность, и перед вторым раундом он произнес небольшую речь перед командой.

Когда тебе предоставляется возможность рукопожатия с президентом – это реально круто.

– Он уже более 20 лет увлекается хоккеем. Это чувствовалось?

– Да, он неплохо смотрелся на льду, было видно, что у него хороший опыт. Ну и бросок у него мощный! – сказал защитник «Трактора » Джордан Гросс .