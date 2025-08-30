«Динамо» Минск поздравило Лукашенко с 71-летием: «Ваша преданность делу – пример стойкости и уверенности! Благодаря вам хоккей занимает особое место в сердцах белорусов»

«Динамо» Минск поздравило Александра Лукашенко с днем рождения.

Сегодня, 30 августа, президенту Беларуси исполнился 71 год.

«ХК «Динамо » Минск поздравляет с днем рождения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Уважаемый Александр Григорьевич, ваша преданность делу для всех является ярким примером стойкости и уверенности!

Именно благодаря вам сегодня хоккей занимает особое место в сердцах белорусов. Высокие спортивные результаты, гордость за таланты нового поколения и крепкое здоровье наших граждан – все это стало возможным благодаря вашей мудрости, вниманию и неустанному труду.

Будьте здоровы, полны сил и энергии! Пусть каждый день приносит вам радость и новые победы», – говорится в сообщении клуба.