«Шанхай» проиграл «Амуру» на выезде – 4:5. Меркли набрал 4 очка
«Амур» обыграл «Шанхай» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Хабаровске и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.
В составе победителей по два очка набрали Алекс Гальченюк и Иван Мищенко. У «Шанхая» Ник Меркли сделал 4 (2+2) результативных действия.
Следующий матч «Амур» проведет дома 17 сентября с «Сибирью», китайский клуб в тот же день в гостях встретится с «Адмиралом».
«Амур» на велорикшах прибыл на матч с «Шанхаем»: «Будто в Шанхае побывали»
