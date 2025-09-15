«Шанхай» проиграл «Амуру» на выезде – 4:5. Меркли набрал 4 очка

«Амур» обыграл «Шанхай» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Хабаровске и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

В составе победителей по два очка набрали Алекс Гальченюк и Иван Мищенко . У «Шанхая » Ник Меркли сделал 4 (2+2) результативных действия.

Следующий матч «Амур » проведет дома 17 сентября с «Сибирью», китайский клуб в тот же день в гостях встретится с «Адмиралом».

