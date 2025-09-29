  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макэвой о Харе: «Такие ребята не растут на деревьях. Он лидер, каждый день подавал пример. Его присутствие окажет огромное влияние на всех в «Бостоне»
0

Макэвой о Харе: «Такие ребята не растут на деревьях. Он лидер, каждый день подавал пример. Его присутствие окажет огромное влияние на всех в «Бостоне»

Чарли Макэвой поделился мнением о Здено Харе.

Экс-защитник выступал за «Брюинс» с 2006 по 2020 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011 году.

Ранее стало известно, что Хара стал наставником и советником клуба по хоккейным операциям. 

«Такие ребята не растут на деревьях. Опыт, которым он обладает, личность, которой он является, он лидер. Его присутствие здесь окажет огромное влияние на всех нас.

Каждый день он подавал пример. Он был самым трудолюбивым парнем. Он приходит в спортзал пораньше, он делает больше, он приходит рано, уходит поздно. Вы просто видели, что это для него значило», – сказал защитник «Бостона» Чарли Макэвой.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Бостона»
logoЗдено Хара
logoЧарли Макэвой
logoНХЛ
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хара о работе в «Бостоне»: «Я могу многое привнести, но в то же время многому научусь. Приятно вернуться, общаться с игроками»
сегодня, 20:30
Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям
125 сентября, 20:19
«Бостон» впервые с 2001 года начнет сезон НХЛ без капитана. В клубе хотят, чтобы вопрос решился «естественным образом»
210 сентября, 05:58
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Миннесота» против «Чикаго», «Каролина» примет «Нэшвилл», «Вашингтон» победил «Нью-Джерси»
612 минут назадLive
Бучельников о хет-трике: «Терпел, терпел и, наконец, получилось забросить. Сильно давило, что не удавалось забить, приносить пользу ЦСКА»
сегодня, 20:58
Столарц продлил контракт с «Торонто» на 4 года. Кэпхит – 3,75 млн долларов
6сегодня, 18:24
Десятков после 2:7 от ЦСКА: «Руководство зашло в раздевалку. Страшных вещей не было. Поговорили с ребятами, сказали: «Хорош, дальше уже некуда»
7сегодня, 18:14
Никитин о 7:2 с «Ладой»: «Нестандартная игра получилась. Был командный посыл, за это можно держаться. Спронг показал, что он не жадный игрок, когда нужно – отдавал шайбу»
1сегодня, 17:25
«Каролина» отправила Мифтахова и Хажеева в АХЛ
3сегодня, 17:14
Плющев о поражении «Спартака»: «Жамнов не смотрел ЧМ, считал, что не нужно. И матчи «Шанхая» не смотрел. Поэтому и не мог сделать выводы в процессе игры»
10сегодня, 16:47
ЦСКА разгромил «Ладу» – 7:2. Команда Никитина отыгралась с 0:2, Бучельников набрал 3+2, Коваленко забил 3 гола
12сегодня, 16:30
КХЛ. ЦСКА разгромил «Ладу», «Спартак» уступил «Шанхаю»
96сегодня, 16:21
Бучельников сделал хет-трик в игре против «Лады». У форварда ЦСКА 6 очков в 10 матчах сезона
4сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Федотов о 2:1 с «Торпедо»: «Провели хороший матч. Нам удалось реализовать свои моменты, что и предопределило победу. Дай бог дальше так же продолжить»
17 минут назад
Меркли о покупках: «Нет такого, что я потратил куда-то большое количество денег. Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане, люблю вкусную еду»
29 минут назад
Барулин о 2:1 с «Торпедо»: «Очень важная победа для «Нефтехимика». Мы придерживаемся плана: играем уверенно, впереди раскованно, надежно сзади. Это приносит голы»
сегодня, 21:11
Горбунов о 2:3 от «Локомотива»: «Хорошо, что перестроились после Нижнекамска. «Автомобилисту» надо зацепиться за эту игру, так же бороться в каждом моменте»
сегодня, 20:46
Хара о работе в «Бостоне»: «Я могу многое привнести, но в то же время многому научусь. Приятно вернуться, общаться с игроками»
сегодня, 20:30
Десятков о «Ладе»: «Сменили Миронова, он проводил хорошую работу. Не боимся, что нас могут снять. Верю, что мы поднимемся и будем гордо ходить по Тольятти»
сегодня, 20:14
Столарц о продлении контракта с «Торонто»: «Хотел закончить с этим до начала сезона. Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет»
сегодня, 19:56
Коваленко о хет-трике в матче с «Ладой»: «Хоккей – игра на инстинктах. Хорошо сложились обстоятельства, партнерам огромная благодарность. Надеюсь, эта победа будет хорошим стимулом всей команде»
сегодня, 19:43
Долженков о 7:2 с «Ладой»: «Матч нельзя назвать идеальным, проспали начало, но собрались и победили. Два хет-трика в одной игре – уникальное событие»
сегодня, 19:28
Плющев о «Шанхае»: «Совершенно другая команда по сравнению с «Куньлунем». Там собраны интересные хоккеисты под руководством интересного тренера»
сегодня, 19:16