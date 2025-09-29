Макэвой о Харе: «Такие ребята не растут на деревьях. Он лидер, каждый день подавал пример. Его присутствие окажет огромное влияние на всех в «Бостоне»

Чарли Макэвой поделился мнением о Здено Харе.

Экс-защитник выступал за «Брюинс» с 2006 по 2020 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011 году.

Ранее стало известно, что Хара стал наставником и советником клуба по хоккейным операциям.

«Такие ребята не растут на деревьях. Опыт, которым он обладает, личность, которой он является, он лидер. Его присутствие здесь окажет огромное влияние на всех нас.

Каждый день он подавал пример. Он был самым трудолюбивым парнем. Он приходит в спортзал пораньше, он делает больше, он приходит рано, уходит поздно. Вы просто видели, что это для него значило», – сказал защитник «Бостона» Чарли Макэвой .