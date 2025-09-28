  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хара о работе в «Бостоне»: «Я могу многое привнести, но в то же время многому научусь. Приятно вернуться, общаться с игроками»
0

Хара о работе в «Бостоне»: «Я могу многое привнести, но в то же время многому научусь. Приятно вернуться, общаться с игроками»

Здено Хара высказался о том, что получил должность в «Бостоне».

Ранее стало известно, что стал наставником и советником клуба по хоккейным операциям.

Экс-защитник выступал за «Брюинс» с 2006 по 2020 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011 году. 

«Это определенно что-то новое. Я могу многое привнести, но в то же время я многому научусь.

Приятно вернуться, общаться с игроками, учиться у тренеров.

Я знаю, каково это – быть игроком. Быть по другую сторону – это ощущается немного иначе», – сказал Здено Хара.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Бостона»
logoЗдено Хара
logoБостон
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям
125 сентября, 20:19
«Бостон» впервые с 2001 года начнет сезон НХЛ без капитана. В клубе хотят, чтобы вопрос решился «естественным образом»
210 сентября, 05:58
Хара, Торнтон и Кит выбраны в Зал славы
2724 июня, 19:46
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» играет с «Нью-Джерси», «Миннесота» сыграет с «Чикаго», «Каролина» примет «Нэшвилл»
513 минут назадLive
Столарц продлил контракт с «Торонто» на 4 года. Кэпхит – 3,75 млн долларов
5сегодня, 18:24
Десятков после 2:7 от ЦСКА: «Руководство зашло в раздевалку. Страшных вещей не было. Поговорили с ребятами, сказали: «Хорош, дальше уже некуда»
7сегодня, 18:14
Никитин о 7:2 с «Ладой»: «Нестандартная игра получилась. Был командный посыл, за это можно держаться. Спронг показал, что он не жадный игрок, когда нужно – отдавал шайбу»
1сегодня, 17:25
«Каролина» отправила Мифтахова и Хажеева в АХЛ
3сегодня, 17:14
Плющев о поражении «Спартака»: «Жамнов не смотрел ЧМ, считал, что не нужно. И матчи «Шанхая» не смотрел. Поэтому и не мог сделать выводы в процессе игры»
10сегодня, 16:47
ЦСКА разгромил «Ладу» – 7:2. Команда Никитина отыгралась с 0:2, Бучельников набрал 3+2, Коваленко забил 3 гола
12сегодня, 16:30
КХЛ. ЦСКА разгромил «Ладу», «Спартак» уступил «Шанхаю»
95сегодня, 16:21
Бучельников сделал хет-трик в игре против «Лады». У форварда ЦСКА 6 очков в 10 матчах сезона
4сегодня, 16:15
Жамнов об 1:3 от «Шанхая»: «Буду разбираться, что произошло с командой. Ощущение, что у всех был выходной. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда играет на расслабухе»
11сегодня, 15:44
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков о «Ладе»: «Сменили Миронова, он проводил хорошую работу. Не боимся, что нас могут снять. Верю, что мы поднимемся и будем гордо ходить по Тольятти»
31 минуту назад
Столарц о продлении контракта с «Торонто»: «Хотел закончить с этим до начала сезона. Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет»
49 минут назад
Коваленко о хет-трике в матче с «Ладой»: «Хоккей – игра на инстинктах. Хорошо сложились обстоятельства, партнерам огромная благодарность. Надеюсь, эта победа будет хорошим стимулом всей команде»
сегодня, 19:43
Долженков о 7:2 с «Ладой»: «Матч нельзя назвать идеальным, проспали начало, но собрались и победили. Два хет-трика в одной игре – уникальное событие»
сегодня, 19:28
Плющев о «Шанхае»: «Совершенно другая команда по сравнению с «Куньлунем». Там собраны интересные хоккеисты под руководством интересного тренера»
сегодня, 19:16
Десятков после 2:7 от ЦСКА: «Мне стыдно. Знаем, как исправить ситуацию, но я не предполагал, что все так болезненно будет проходить»
сегодня, 18:59
Никитин о том, что Бучельников не забивал 9 игр: «Психология его прижимала. Мы его поддерживали, уверены, что Дмитрий сможет переломить ситуацию, сегодня был яркий пример этому»
сегодня, 18:47
Бучельников о хет-трике: «Просто работал, ждал шансов, моментов. Никитин постоянно подсказывает, где можно сыграть правильно, где попроще»
1сегодня, 17:57
Попугаев о работе с Галланом: «Он подходит и общается лично с каждым игроком. Во время тренировочного процесса у нас все очень интенсивно, вообще нет пауз»
сегодня, 17:49
Десятков о 2:7 от ЦСКА: «Проиграть можно по-разному, мы развалились, это не красит. Если брать результат, все плачевно и печально. Пропускаем голы после собственных глупостей»
1сегодня, 17:40