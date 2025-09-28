Хара о работе в «Бостоне»: «Я могу многое привнести, но в то же время многому научусь. Приятно вернуться, общаться с игроками»

Здено Хара высказался о том, что получил должность в «Бостоне».

Ранее стало известно, что стал наставником и советником клуба по хоккейным операциям.

Экс-защитник выступал за «Брюинс» с 2006 по 2020 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011 году.

«Это определенно что-то новое. Я могу многое привнести, но в то же время я многому научусь.

Приятно вернуться, общаться с игроками, учиться у тренеров.

Я знаю, каково это – быть игроком. Быть по другую сторону – это ощущается немного иначе», – сказал Здено Хара .