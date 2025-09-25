Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям

«Бостон» назначил Здено Хару наставником и советником по хоккейным операциям.

Экс-защитник выступал за «Брюинс» с 2006 по 2020 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011 году.

Отмечается, что в своей новой роли Хара будет тесно сотрудничать как с игроками, так и с персоналом, консультируя организацию по ключевым вопросам.

Его основные обязанности будут включать в себя выстраивание отношений и укрепление коммуникации между игроками и тренерами, посещение тренировок и домашних игр, а также оказание поддержки защитникам в развитии вне льда.

«Организация «Брюинс» рада и горда снова приветствовать Здено. В качестве советника и наставника Здено поделится с нашими игроками и тренерами своим опытом самоотверженного спортсмена, уважаемого лидера и одного из величайших игроков НХЛ всех времен», – сказал генеральный менеджер «Бостона » Дон Суини .