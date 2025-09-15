  • Спортс
«Торонто» хочет продлить Столарца. Вратарь с кэпхитом 2,5 млн долларов может выйти на рынок в 2026 году (Кевин Уикс)

«Торонто» хочет продлить контракт с вратарем Энтони Столарцем.

«Как мне сообщили, обе стороны готовы приложить все усилия, чтобы Столарц остался в «Торонто». За последние два сезона он входит в топ-5 лучших вратарей НХЛ по нескольким показателям», – сообщил инсайдер Кевин Уикс

31-летний американец может стать неограниченно свободным агентом в июле 2026 года. Его кэпхит по текущему контракту – 2,5 миллиона долларов. 

В прошлом сезоне Столарц провел 34 матча за «Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 21 победу при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,14. 

Плей-офф он начал в статусе основного вратаря команды (7 игр, 4 победы, 90,1%, 2,19), но затем получил травму в первом матче серии второго раунда с «Флоридой» после столкновения с форвардом «Пантерс» Сэмом Беннеттом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
