«Торонто» хочет продлить Столарца. Вратарь с кэпхитом 2,5 млн долларов может выйти на рынок в 2026 году (Кевин Уикс)
«Торонто» хочет продлить контракт с вратарем Энтони Столарцем.
«Как мне сообщили, обе стороны готовы приложить все усилия, чтобы Столарц остался в «Торонто». За последние два сезона он входит в топ-5 лучших вратарей НХЛ по нескольким показателям», – сообщил инсайдер Кевин Уикс.
31-летний американец может стать неограниченно свободным агентом в июле 2026 года. Его кэпхит по текущему контракту – 2,5 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Столарц провел 34 матча за «Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 21 победу при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,14.
Плей-офф он начал в статусе основного вратаря команды (7 игр, 4 победы, 90,1%, 2,19), но затем получил травму в первом матче серии второго раунда с «Флоридой» после столкновения с форвардом «Пантерс» Сэмом Беннеттом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости