«Торонто» и Столарц обсуждают новый контракт. Голкипер может получить около 4 млн долларов в год (Эллиотт Фридман)
«Торонто» обсуждает новый контракт с вратарем Энтони Столарцем.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, 31-летний голкипер может получить около 4 млн долларов за сезон. Возможный срок соглашения не уточняется.
В прошлом сезоне Столарц провел 34 матча за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 21 победу при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,14.
Плей-офф он начал в статусе основного вратаря (7 игр, 4 победы, 90,1%, 2,19), но получил травму в первом матче серии второго раунда с «Флоридой» после столкновения с форвардом «Пантерс» Сэмом Беннеттом.
Действующий договор Столарца со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 2,5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости