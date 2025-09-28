«Торонто» и Столарц обсуждают новый контракт. Голкипер может получить около 4 млн долларов в год (Эллиотт Фридман)

«Торонто» обсуждает новый контракт с вратарем Энтони Столарцем.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, 31-летний голкипер может получить около 4 млн долларов за сезон. Возможный срок соглашения не уточняется.

В прошлом сезоне Столарц провел 34 матча за «Торонто » в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 21 победу при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,14.

Плей-офф он начал в статусе основного вратаря (7 игр, 4 победы, 90,1%, 2,19), но получил травму в первом матче серии второго раунда с «Флоридой» после столкновения с форвардом «Пантерс» Сэмом Беннеттом.

Действующий договор Столарца со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 2,5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.