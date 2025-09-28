  • Спортс
  • Десятков после 2:7 от ЦСКА: «Руководство зашло в раздевалку. Страшных вещей не было. Поговорили с ребятами, сказали: «Хорош, дальше уже некуда»
4

Десятков после 2:7 от ЦСКА: «Руководство зашло в раздевалку. Страшных вещей не было. Поговорили с ребятами, сказали: «Хорош, дальше уже некуда»

Павел Десятков рассказал о разговоре руководства «Лады» с игроками.

В субботу команда уступила ЦСКА со счетом 2:7. «Лада» проиграла 8-й матч подряд и идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Напомним, Десятков стал главным тренером «Лады» 19 сентября, сменив на этом посту Бориса Миронова.

– С чем связано ваше опоздание на пресс-конференцию? Это вы говорили с хоккеистами или вам кто‑то по телефону позвонил?

– У нас принято выключать телефон в раздевалке. Полностью зашло (в раздевалку) руководство. Страшных вещей не было.

Поговорили с ребятами, сказали: «Хорош, дальше уже некуда», – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
