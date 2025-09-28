Будро об Овечкине: «Даже если вы считаете его старым и толстым – он обязан быть в топ-50 игроков НХЛ. Он стал бы лучшим снайпером прошлой регулярки, если бы не травма»

Брюс Будро заявил, что Александр Овечкин должен входить в топ-50 игроков НХЛ.

Один из экспертов TSN не включил капитана «Вашингтона» в ежегодный рейтинг из 50 лучших хоккеистов НХЛ. Овечкин занял 49-е итоговое место после суммирования голосов всех аналитиков.

«Я считаю, что Овечкин просто обязан быть в топ-50. Если бы он не пропустил из-за травмы 16 матчей в прошлом сезоне, то стал бы лучшим снайпером регулярного чемпионата.

Да, Александр уже не бежит в оборону, но по-прежнему забивает голы и остается одним из лучших по этому навыку, так что должен находиться в рейтинге сильнейших игроков, даже если вы считаете его старым и толстым.

Вы же включаете в число лучших игроков лиги форвардов оборонительного плана, которые мало забивают? Так вот, я считаю, что голы – главное в хоккее, и Овечкин будет забивать, пока не перестанет бросать по воротам», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона » Брюс Будро .

Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке – Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак