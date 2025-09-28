«Шанхай» победил «Спартак» – 3:1. Красно-белые проиграли 3 из 4 последних матчей
«Шанхай» победил «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Вратарь «Шанхая» Патрик Рыбар отразил 35 бросков в створ ворот из 36. Гол и результативная передача на счету Никиты Попугаева.
«Спартак» проиграл третий из четырех последних матчей. У команды Алексея Жамнова 9 очков за 9 игр и седьмое место в Западной конференции.
Следующий матч красно-белые проведут дома 30 сентября с «Трактором», «Шанхай» также встретится с «Трактором» – 4 октября в гостях.
