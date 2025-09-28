9

«Шанхай» победил «Спартак» – 3:1. Красно-белые проиграли 3 из 4 последних матчей

«Шанхай» победил «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Вратарь «Шанхая» Патрик Рыбар отразил 35 бросков в створ ворот из 36. Гол и результативная передача на счету Никиты Попугаева.

«Спартак» проиграл третий из четырех последних матчей. У команды Алексея Жамнова 9 очков за 9 игр и седьмое место в Западной конференции.

Следующий матч красно-белые проведут дома 30 сентября с «Трактором», «Шанхай» также встретится с «Трактором» – 4 октября в гостях.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoНикита А. Попугаев
logoКХЛ
logoПатрик Рыбар
logoШанхай Дрэгонс
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Чезганов о «Спартаке»: «Не сказал бы, что там слишком большая конкуренция. Просто кто-то тренеру подходит, кто-то – нет. Хоккей – это бизнес, такие вещи нужно нормально воспринимать»
вчера, 05:45
Чезганов об аренде в «Шанхай»: «Начинаю чувствовать доверие, которого не было в «Спартаке». Где-то мне прощают ошибки»
226 сентября, 13:58
Галлан о победе «Шанхая»: «Торпедо» выиграло 6 матчей, для нас это было вызовом. Мы сработали очень хорошо»
122 сентября, 21:12
Главные новости
Ротенберг о смерти Тиграна Кеосаяна: «Соболезную его супруге Маргарите Симоньян, семье и почитателям таланта. Знал Тиграна лично и глубоко скорблю»
1010 минут назад
КХЛ. ЦСКА играет с «Ладой», «Спартак» уступил «Шанхаю»
3423 минуты назадLive
Будро об Овечкине: «Даже если вы считаете его старым и толстым – он обязан быть в топ-50 игроков НХЛ. Он стал бы лучшим снайпером прошлой регулярки, если бы не травма»
34 минуты назад
«Динамо» внесло Мамина в список травмированных. Форвард выбыл минимум до 15 октября
51 минуту назад
Маршанд о травме Баркова: «Он лучший двусторонний хоккеист мира, незаменимый. «Флорида» постарается заполнить дыру, приложив больше усилий»
4сегодня, 11:49
«Нью-Джерси» готов дать Люку Хьюзу больший контракт, чем у его брата Джека – более 8 млн долларов в год (Daily Faceoff)
12сегодня, 10:15
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Миннесота» – с «Чикаго», «Каролина» примет «Нэшвилл»
1сегодня, 09:43
Зислис о матче «Барыс» – «Сибирь»: «Концовка напомнила фильмы ужасов категории Б – и смешно, и грустно»
1сегодня, 09:28
«Спартак» и Ярош близки к контракту на год. Экс-защитник ЦСКА перешел в «Коламбус» этим летом (Metaratings)
сегодня, 09:16
«Ак Барс» не уволит Гатиятулина в ближайшее время, сообщает «Бизнес Online»: «Потребуется согласование с руководством республики, сейчас может вестись закулисная работа»
18сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Скабелка о Никитине: «Многие хотят, чтобы ЦСКА не уступил ни в одном матче. Так не бывает, ему может понадобиться 3 сезона для победы в Кубке Гагарина»
21 минуту назад
Батрак о СКА: «Позиционных атак почти нет, без них даже в полуфинал не попасть. Но все складывается лучше, чем я ожидал»
сегодня, 13:07
Дель Бель Беллез о забитом буллите в прощальной игре Флери: «Смешанные чувства – я испортил ему все веселье. Надеюсь, меня не будут освистывать на матчах в Питтсбурге»
сегодня, 12:51
Корешков о поражении «Металлурга» от «Ак Барса»: «О Кузнецове много говорили в день игры, но это не отвлекающий фактор для профессионалов. Казань больше хотела»
сегодня, 12:33
Чернов о старте «Динамо»: «Прибавлять надо во всем, начиная с дисциплины – удаляемся много. Будем вместе выбираться из этой ситуации»
сегодня, 12:13
Рыков из «Трактора» о родителях: «У них ювелирные салоны в Челябинске, Магнитогорске и других городах. Я пытаюсь помогать, но больше в формате «подай-принеси»
сегодня, 12:01
ЛеБрюн о завершении карьеры Флери: «В январе клубы НХЛ попытаются вернуть его с пенсии. Не знаю, что он скажет, но звонки будут – 100%»
сегодня, 11:35
Силаев о габаритах: «Я был 197 см, когда пришел в КХЛ. Сейчас у меня 201 см, вес – 98 кг. Уже привык, стараюсь улучшать катание»
2сегодня, 11:19
Евгения Канаева выступит перед игрой «Авангарда» в честь трехлетия «G-Drive Арены». Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике – амбассадор стадиона
1сегодня, 10:58
Грицюка перевели в первое звено «Нью-Джерси» к Хьюзу и Братту. Сегодня команда сыграет с «Вашингтоном»
сегодня, 10:45