Галлан о победе «Шанхая»: «Торпедо» выиграло 6 матчей, для нас это было вызовом. Мы сработали очень хорошо»

Жерар Галлан подвел итоги матча против «Торпедо» (1:0 ОТ).

– Обе команды играли в хороший хоккей. Оба вратаря постарались на славу. Мы сработали очень хорошо. У нас были не очень хорошие игры на Дальнем Востоке, нам было важно так сыграть.

Болельщики посмотрели на очень качественный хоккей. Мы их порадовали. Их поддержка была очень заметна.

– «Торпедо» не имело поражений до этого матча. Насколько было важно именно вам обыграть соперника?

– Мы говорили об этом, «Торпедо» выиграло шесть матчей. Для нас это было вызовом, особенно после выезда на Дальний Восток. Было важно, чтобы мы забили первыми, мы это и сделали.

– Почему 0:0 было так долго?

– Была масса моментов у обеих команд. Хочу отметить игру вратарей, они здорово сыграли, сделали массу сэйвов. Считаю, что счет был явно не 1:0. Должно было быть больше шайб. Вратари проявили себя здорово.

– Какие у вас эмоции от поездки на Дальний Восток?

– Это была очень долгая поездка для нас. Ждал, что будет непростой выезд. Хоть мы и проиграли оба матча, но считаю, что мы неплохо играли. Ожидал худшего от этой поездки. Думал, что сложится сложнее, но получилось не так, как ожидал.

– Вы сказали, что голов должно было быть больше. «Шанхай» бросал 39 раз, но не было добиваний. Может, в этом проблема?

– Думаю, что основная причина это вратари. У обеих команды была ситуация, что много бросали, но не забивали. Не могу винить игроков, они провели одну из лучших игр в этом сезоне, – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Жерар Галлан .