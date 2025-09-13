Корешков о «Тракторе»: «Спад связываю с эмоциональной перезагрузкой после поражения в финале. Команда будет набирать обороты»

Евгений Корешков оценил старт сезона у «Трактора».

Челябинцы потерпели три поражения в четырех матчах в Фонбет чемпионате КХЛ.

– В свое время я был в той эмоционально непростой ситуации, в которой оказался «Трактор ». Кубок Гагарина был совсем рядом, но последовало поражение в финале. Ты одним из последних в КХЛ уходишь в отпуск, все лето в голове так или иначе крутишь моменты, которые стали в финале роковыми.

Некоторый спад «Трактора» связываю именно с необходимостью эмоциональной перезагрузки. Плюс если «Металлург» усилился точечно, то в Челябинске произошло больше изменений, в том числе в лидерской группе. Уход первого номера – в данном случае Фукале – это тоже небольшой стресс для любой команды.

При этом «Трактор» мне понравился в Кубке Открытия. Действующий чемпион «Локомотив » провел его очень мощно – особенно второй период. Но в третьем «Трактор» смог добавить, а это показатель классной команды.

– Вывод?

– Думаю, что «Трактор» однозначно будет набирать обороты и попытается пойти на второй кряду длинный сезон, – сказал двукратный чемпион России Евгений Корешков .

