Корешков об «Ак Барсе»: «Самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ. Какие-то матчи проводит на отличном уровне, но иногда тумблер словно выключается»

Евгений Корешков назвал нынешний «Ак Барс» загадочной командой.

В субботу казанцы обыграли «Металлург» (4:3 после 0:3) и ушли с предпоследнего места в Восточной конференции.

– Что думаете о нынешнем «Ак Барсе»?

– Для меня это пока самая загадочная команда в группе исторических лидеров КХЛ. Какие-то матчи – как стартовый в чемпионате против «Авангарда», так и вчерашний в Магнитогорске – проводит на отличном уровне, берет свои очки. Вчера мы вообще увидели очень высокий потенциал Казани, уйти с 0:3 в Магнитогорске – это отличный заряд на весь чемпионат.

При этом иногда у Казани тумблер словно выключается. И мы видим очень средние, сонные матчи, особенно в родных стенах. Не один и не два.

– В чем проблема?

– Со стороны трудно сказать. В «Ак Барсе» работает опытный тренерский штаб, люди глубоко понимают хоккей. Почему некоторым игрокам не хватает мотивации и заряженности – для меня загадка.

– Ваш прогноз на развитие сезона «Ак Барса»?

– У Казани есть все возможности побороться с «Магниткой» за титул на Востоке. Предположу, что в эту борьбу вмешается и «Авангард». Возможны и сюрпризы, – сказал двукратный чемпион России.

