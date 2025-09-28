  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыков из «Трактора» о родителях: «У них ювелирные салоны в Челябинске, Магнитогорске и других городах. Я пытаюсь помогать, но больше в формате «подай-принеси»
0

Рыков из «Трактора» о родителях: «У них ювелирные салоны в Челябинске, Магнитогорске и других городах. Я пытаюсь помогать, но больше в формате «подай-принеси»

Александр Рыков заявил, что его родители владеют сетью ювелирных салонов.

В текущем сезоне 20-летний нападающий «Трактора» провел 9 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

– По крайней мере у вас всегда есть план Б – семейный бизнес. Можете о нем рассказать?

– У родителей свои салоны ювелирных изделий. Один из них стоит прямо напротив академии в Челябинске, остальные в Магнитогорске, Белорецке и Верхнеуральске.

Старшая сестра помогает родителям с бизнесом, а мы с братом в другой сфере. Я тоже как-то пытаюсь помогать, но больше в формате «подай-принеси».

– Что вы сами носите из ювелирных украшений?

– Золотые цепочку и крестик. Папа сам делал, – сказал Александр Рыков.

Рыков из «Трактора» хотел бы пообщаться с Вангой: «Спросил бы о профессиональном будущем – получится у меня или нет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoКХЛ
logoТрактор
logoАлександр Рыков
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рыков о мотивации заниматься хоккеем в детстве: «Через пистоны. Папа давал деньги: 100 рублей за гол, 50 – за ассист, привозил из Москвы игрушки. Потом интерес сам пришел»
1вчера, 16:19
Ги Буше после 5:2 с «Салаватом»: «У «Авангарда» непростая 4-матчевая серия, плох в ней был только 1 период против «Трактора». Наша задача – быть лучшими все 60 минут»
21вчера, 15:27
Рыков из «Трактора» хотел бы пообщаться с Вангой: «Спросил бы о профессиональном будущем – получится у меня или нет»
1вчера, 13:33
Главные новости
Маршанд о травме Баркова: «Он лучший двусторонний хоккеист мира, незаменимый. «Флорида» постарается заполнить дыру, приложив больше усилий»
3сегодня, 11:49
КХЛ. «Спартак» принимает «Шанхай», ЦСКА сыграет с «Ладой»
17сегодня, 11:01Live
«Нью-Джерси» готов дать Люку Хьюзу больший контракт, чем у его брата Джека – более 8 млн долларов в год (Daily Faceoff)
10сегодня, 10:15
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Миннесота» – с «Чикаго», «Каролина» примет «Нэшвилл»
сегодня, 09:43
Зислис о матче «Барыс» – «Сибирь»: «Концовка напомнила фильмы ужасов категории Б – и смешно, и грустно»
1сегодня, 09:28
«Спартак» и Ярош близки к контракту на год. Экс-защитник ЦСКА перешел в «Коламбус» этим летом (Metaratings)
сегодня, 09:16
«Ак Барс» не уволит Гатиятулина в ближайшее время, сообщает «Бизнес Online»: «Потребуется согласование с руководством республики, сейчас может вестись закулисная работа»
15сегодня, 08:54
Тренер «Нью-Джерси» Киф о Грицюке: «Теряет шайбу гораздо чаще, чем нам хотелось бы, но забивает. Хороший игрок c отличными рефлексами»
12сегодня, 08:15
В «Ак Барсе» разрыв между игроками и тренерами. Вмешательство Билялетдинова в работу штаба подрывало авторитет Гатиятулина («Бизнес Online»)
25сегодня, 07:55
Федотова не забрали с драфта отказов «Коламбуса». Теперь клуб сможет отправить вратаря в АХЛ в течение 30 дней со старта регулярки НХЛ
4сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Дель Бель Беллез о забитом буллите в прощальной игре Флери: «Смешанные чувства – я испортил ему все веселье. Надеюсь, меня не будут освистывать на матчах в Питтсбурге»
7 минут назад
Корешков о поражении «Металлурга» от «Ак Барса»: «О Кузнецове много говорили в день игры, но это не отвлекающий фактор для профессионалов. Казань больше хотела»
25 минут назад
Чернов о старте «Динамо»: «Прибавлять надо во всем, начиная с дисциплины – удаляемся много. Будем вместе выбираться из этой ситуации»
45 минут назад
ЛеБрюн о завершении карьеры Флери: «В январе клубы НХЛ попытаются вернуть его с пенсии. Не знаю, что он скажет, но звонки будут – 100%»
сегодня, 11:35
Силаев о габаритах: «Я был 197 см, когда пришел в КХЛ. Сейчас у меня 201 см, вес – 98 кг. Уже привык, стараюсь улучшать катание»
2сегодня, 11:19
Евгения Канаева выступит перед игрой «Авангарда» в честь трехлетия «G-Drive Арены». Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике – амбассадор стадиона
сегодня, 10:58
Грицюка перевели в первое звено «Нью-Джерси» к Хьюзу и Братту. Сегодня команда сыграет с «Вашингтоном»
сегодня, 10:45
«Вегас» лидирует в борьбе за Харта. Для подписания экс-вратаря «Филадельфии» нужно освободить место под потолком (The Fourth Period)
4сегодня, 10:33
Летанг о Флери: «В нем нет ни капли злобы, он играет с улыбкой. Трудно не любить такого парня»
сегодня, 09:58
Лимож о русском языке: «Знаю немного базовых слов, чаще всего использую «спасибо». Плохие слова? Они запоминаются, слышу от ребят в раздевалке»
сегодня, 09:05