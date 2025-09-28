Рыков из «Трактора» о родителях: «У них ювелирные салоны в Челябинске, Магнитогорске и других городах. Я пытаюсь помогать, но больше в формате «подай-принеси»
Александр Рыков заявил, что его родители владеют сетью ювелирных салонов.
В текущем сезоне 20-летний нападающий «Трактора» провел 9 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.
– По крайней мере у вас всегда есть план Б – семейный бизнес. Можете о нем рассказать?
– У родителей свои салоны ювелирных изделий. Один из них стоит прямо напротив академии в Челябинске, остальные в Магнитогорске, Белорецке и Верхнеуральске.
Старшая сестра помогает родителям с бизнесом, а мы с братом в другой сфере. Я тоже как-то пытаюсь помогать, но больше в формате «подай-принеси».
– Что вы сами носите из ювелирных украшений?
– Золотые цепочку и крестик. Папа сам делал, – сказал Александр Рыков.
