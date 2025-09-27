Рыков о мотивации заниматься хоккеем в детстве: «Через пистоны. Папа давал деньги: 100 рублей за гол, 50 – за ассист, привозил из Москвы игрушки. Потом интерес сам пришел»

Александр Рыков рассказал, как родители мотивировали его заниматься хоккеем.

– Вы говорили, что не любили хоккей где-то до семи лет, ходили на тренировки через «не хочу». Как вас мотивировали родители?

– Через пистоны (улыбается – Спортс’‘). На самом деле, я сам чувствовал, что у меня получается. Какое-то время папа давал мне деньги за очки: 100 рублей за гол и 50 рублей за ассист. Также он привозил игрушки из Москвы. Потом интерес к хоккею как-то сам пришел.

– Считаете правильным такой подход родителей?

– Сложный вопрос. Если папа заставлял меня ходить на хоккей, значит видел во мне потенциал. Сейчас я очень благодарен родителям: они дали путь в хоккей, мне остается только заниматься своим делом, – сказал форвард «Трактора » Александр Рыков .

