Рыков из «Трактора» хотел бы пообщаться с Вангой: «Спросил бы о профессиональном будущем – получится у меня или нет»

Александр Рыков из «Трактора» хотел бы встретиться с Вангой.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел 9 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

– Поговорим о ваших хобби. Вы рыбак?

– Не сказал бы, просто нравится ловить рыбку с друзьями. Тем более у нас в Челябинске столько озер – куда хочешь, туда и езжай. После плей-офф купил себе, брату и папе хорошие велосипеды, мы вместе катались.

– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы у них спросили?

– С Вангой (слепая женщина из Болгарии, которой приписывают дар предсказания. Она умерла в 1996 году). Спросил бы у нее о своем профессиональном будущем, получится у меня или нет.

Еще хотел бы познакомиться с моим любимым хоккеистом Андреем Свечниковым , узнал бы у него, как двигаться по хоккею, чтобы стать таким же, как он, – сказал форвард «Трактора» Александр Рыков .

