  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыков из «Трактора» хотел бы пообщаться с Вангой: «Спросил бы о профессиональном будущем – получится у меня или нет»
0

Рыков из «Трактора» хотел бы пообщаться с Вангой: «Спросил бы о профессиональном будущем – получится у меня или нет»

Александр Рыков из «Трактора» хотел бы встретиться с Вангой.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел 9 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

– Поговорим о ваших хобби. Вы рыбак?

– Не сказал бы, просто нравится ловить рыбку с друзьями. Тем более у нас в Челябинске столько озер – куда хочешь, туда и езжай. После плей-офф купил себе, брату и папе хорошие велосипеды, мы вместе катались.

– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы у них спросили?

– С Вангой (слепая женщина из Болгарии, которой приписывают дар предсказания. Она умерла в 1996 году). Спросил бы у нее о своем профессиональном будущем, получится у меня или нет.

Еще хотел бы познакомиться с моим любимым хоккеистом Андреем Свечниковым, узнал бы у него, как двигаться по хоккею, чтобы стать таким же, как он, – сказал форвард «Трактора» Александр Рыков.

Форвард «Трактора» Рыков о Гру: «Может такие слова сказать, после которых я не могу уснуть. Он умеет залезть в голову и замотивировать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoАлександр Рыков
logoКаролина
logoТрактор
logoНХЛ
logoАндрей Свечников
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Трактора» Рыков о Гру: «Может такие слова сказать, после которых я не могу уснуть. Он умеет залезть в голову и замотивировать»
2сегодня, 11:43
«Трактор» победил «Авангард» – 5:1. Рыков, Дронов, Коршков и Чистяков забили, Ливо сделал дубль. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
3625 сентября, 16:32Видео
«Каролина» выбрала 18 россиян на последних 4 драфтах НХЛ. Сейчас права на игроков из российских лиг закрепляются за клубами бессрочно
529 июня, 03:55
Главные новости
КХЛ. «Салават Юлаев» принимает «Авангард», «Барыс» играет с «Сибирью», СКА встретится с «Сочи», «Металлург» уступил «Ак Барсу»
1475 минут назадLive
Лимож о рекорде Овечкина: «Ребенок внутри меня был счастлив – не думал, что кто-то превзойдет Гретцки. Все сошли с ума, в хорошем смысле»
10 минут назад
Михаил Пореченков о хоккейных фанатах в России: «Страсть немного подугасла. Много грустного происходит в нашей жизни, но унывать нельзя – нужно снова зажечь искру»
135 минут назад
«Ак Барс» может расстаться с Яшкиным. У форварда 2+1 за 8 матчей в этом сезоне (Артур Хайруллин)
648 минут назад
«Шанхай» обменял более 500 единиц атрибутики СКА на клубные шарфы. Клуб запустил акцию «С детства за драконов!» 9 сентября
7сегодня, 12:51
Агент Кузнецова о новом клубе: «Переговоры – сложный процесс, дело может оказаться в минуте. Кажется, что все близко, а может, все стоит на месте»
9сегодня, 12:39
Джордан Стаал о секс-скандале с Канадой-2018: «Все совершают ошибки. В 18 лет я натворил кучу глупостей и попал за решетку – пришлось пережить много дерьма»
сегодня, 12:25
«Авангард» хочет выменять Аймурзина у «Северстали». Клуб прорабатывает варианты после срыва трансфера Хмелевски (Артур Хайруллин)
25сегодня, 11:55
Агент Толчинского о переподписании контракта с «Металлуром»: «Полностью не соответствует действительности. Стараются дать что-то погорячее – видимо, нужны подписчики»
2сегодня, 11:31
Хмелевски дебютирует за «Ак Барс» в игре с «Металлургом». Форвард заявлен в звене с Денисенко и Яшкиным
7сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Ингрэм прошел через драфт отказов «Юты» и отправится в АХЛ. Голкипер дважды был в программе помощи игрокам
сегодня, 12:09
Форвард «Трактора» Рыков о Гру: «Может такие слова сказать, после которых я не могу уснуть. Он умеет залезть в голову и замотивировать»
2сегодня, 11:43
Плющев о слухах про Кузнецова в «Металлурге»: «Все лето говорили, что Евгений ищет варианты за океаном. Но у клуба большие задачи, это один из лидеров КХЛ»
сегодня, 11:12
Гончаров об игроках КХЛ: «Радулов – самый наглый в хорошем смысле. Это любовь к хоккею – у него в крови, что нельзя проигрывать»
2сегодня, 10:12
Пругова о пренебрежении к женскому хоккею: «Тенденция еще присутствует, к сожалению. Не претендуем быть наравне с мужским, но это олимпийская дисциплина со своей красотой»
сегодня, 09:28
Евгений Артюхин: «Динамо» выбирается из кризиса и находит свою игру. Тренерский штаб знает, что делать – ситуация выправится»
сегодня, 09:17
Михаил Пореченков хотел бы сыграть Овечкина в кино: «Александр – великий, просто замечательный игрок. Я бы с удовольствием, только на коньках плохо катаюсь»
1сегодня, 08:31
Торторелла о «Филадельфии»: «Увольнение за 9 матчей до конца сезона – немного странно. У нас с генменеджером были разногласия насчет дисциплины одного игрока»
4сегодня, 08:21
Гончаров о силовых приемах: «Хороший хит – это всегда особый кайф. Гусева или Асетова из «Барыса» я бы одинаково впечатал, с любым нападающим можно получить удовольствие»
сегодня, 07:55
Батрак о 10,3% «Ак Барса» в большинстве: «Не получается ничего. Сейчас процент точных передач близок к 50, нужно поднять хотя бы до 80. У Хмелевски роли разыгрывающего не было»
сегодня, 07:40