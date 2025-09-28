Экблад о травме Баркова: «Огромная потеря, его невозможно заменить. Для «Флориды» матчи станут более напряженными»
Аарон Экблад прокомментировал травму Александра Баркова.
Ранее стало известно, что капитан «Флориды» порвал связки колена и пропустит от 7 до 9 месяцев.
«Огромная потеря, его невозможно заменить. Мы это знаем. В конечном счете, игры могут стать более напряженными для нас, но это то, вокруг чего можно сплотиться.
Будет здорово увидеть его, когда он вернется», – сказал защитник «Пантерс» Аарон Экблад.
