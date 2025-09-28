Экблад о травме Баркова: «Огромная потеря, его невозможно заменить. Для «Флориды» матчи станут более напряженными»

Аарон Экблад прокомментировал травму Александра Баркова.

Ранее стало известно , что капитан «Флориды » порвал связки колена и пропустит от 7 до 9 месяцев.

«Огромная потеря, его невозможно заменить. Мы это знаем. В конечном счете, игры могут стать более напряженными для нас, но это то, вокруг чего можно сплотиться.

Будет здорово увидеть его, когда он вернется», – сказал защитник «Пантерс» Аарон Экблад .

«Флорида» и «Торонто» рассматривают трансфер Кузнецова. «Пантерс» проявляют интерес к Евгению, так как ищут замену Баркову (RG)