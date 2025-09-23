Мурашов впервые сыграл за «Питтсбург» – в предсезонном матче с «Монреалем». Он отразил 19 из 20 бросков и уступил в серии буллитов

Сергей Мурашов впервые сыграл за «Питтсбург» – в предсезонном матче с «Монреалем».

В прошлом году россиянин, отыгравший сезон в АХЛ, не играл за «Пингвинс» в выставочных матчах.

В игре с «Канадиенс» (1:2 Б) 21-летний вратарь вышел на замену в середине второго периода.

Он отразил 19 из 20 бросков, а в серии буллитов из 5 попыток отразил бросок Филипа Мешара. Шон Фаррелл и Оливер Капанен забили, Патрик Лайне промахнулся, а у открывавшего серию Ивана Демидова бросок не получился.