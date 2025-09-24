Мурашов о дебюте за «Питтсбург» в предсезонке: «Огромная честь. Перед матчем думал, сколько легендарных игроков выходили в этой форме. Теперь это моя работа»

Сергей Мурашов высказался о своем первом матче за «Питтсбург».

21-летний вратарь впервые сыграл за «Пингвинс» – в предсезонном матче с «Монреалем » (1:2 Б). Мурашов вышел на замену в середине второго периода.

Он отразил 19 из 20 бросков, а в серии буллитов из 5 попыток отразил бросок Филипа Мешара. В овертайме Мурашов отразил шайбу после броска Ивана Демидова .

«Я бы сказал, что это огромная честь – быть частью этой организации, носить эту форму. Перед игрой я думал о том, сколько легендарных игроков уже выходили в этой форме. Теперь это моя работа.

Я благодарен за это, благодарен за возможность быть здесь и играть с такими парнями. Да, это всего лишь предсезонка, но это лучшая лига мира, и это просто удовольствие.

Мы играли против Демидова пару лет назад в финале юниорского чемпионата. Тогда мы проиграли, и для меня это что-то вроде личного счета. Так что да, было приятно сделать сэйв. Вдвойне приятно, что остановил именно Демидова», – сказал Сергей Мурашов .