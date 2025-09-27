Козлов о 2:5: «Салават» нельзя упрекнуть в самоотдаче, все старались, бились. Но «Авангард» был сильнее. Нельзя быть довольным в нашей ситуации»
«Салават» потерпел поражение в домашнем матче со счетом 2:5. Это 6-е подряд поражение уфимцев.
– Хорошее начало с нашей стороны, создавали моменты, были эмоции и движение. «Авангард» потом хорошо воспользовался шансами, с первого момента реализовали. Не понравились ошибки во втором периоде, когда не выводили шайбу в зоне. Все старались, бились, нельзя упрекнуть в самоотдаче, но «Авангард» был сильнее.
– Что надо исправлять?
– Лучше играть в обороне, чтобы не пропускать пять голов.
– А в атаке?
– В атаке мне выйти что ли?
– Много технического брака не смущает?
– Уже какой матч во втором периоде сами себе усложняем жизнь, защитники играют по полторы минуты. Нападающие меняются, а защитников волтузят. Нельзя так делать с сильным соперниками, так инициатива и уходит из рук.
Надо сделать акцент на правильные решения. Иногда нужно выжить, чтобы на следующий день драться. Нужно взрослеть быстрее, это номер один, что надо исправить. И потом оборону. Пока не получается.
– Вязовой вышел, как принимаете решение о вратарях?
– Это было запланировано, Самонов много играл до этого. Надо было побеждать, поэтому он и работал. У Вязика было мало игровой практики, решили, что будет играть до конца, не смотря на счет. Парню надо играть.
– Какая атмосфера в команде? Нет такого, что есть срывы?
– Игроки будут ковыряться в себе, быть недовольным собой, это неплохо. Нельзя быть довольным в нашей ситуации. Если буду показывать пальцами друг на друга, сразу будем пресекать, – сказал главный тренер «Салавата» Виктор Козлов.
