Гендиректор «Салавата» об уходе Хмелевски: «Не наша инициатива. Он затребовал обмен – мы были шокированы. Условия «Ак Барса» были лучше, чем у «Авангарда»
Вчера 26-летнего нападающего обменяли в «Ак Барс».
– Уход Хмелевски - не наша инициатива, это стало для нас полной неожиданностью. Все произошло в воскресенье. После тренировки мы встретились с Козловым. Я ему доложил, что правительство Башкортостана приняло решение о поддержке клуба. Возможно подписание новых игроков поближе к дедлайну.
Расстались в хорошем настроении, но буквально через два часа Козлов позвонил и сказал, что Хмелевски затребовал у него обмен. Мы были шокированы. Я получил сообщение от агента игрока с теми же требованиями. Собрались с руководством и тренерским штабом. Получив новую информацию, поняли, что уговаривать игрока остаться бессмысленно.
– Почему трансфер в «Авангард» сорвался и как появился вариант с «Ак Барсом»?
– Условия «Ак Барса» были лучше. Мы приняли решение, которое считаем нужным, в соответствии с рынком, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью телеканалу БСТ.
Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)