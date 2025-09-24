  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов об уходе Хмелевски: «Это стало сюрпризом. Для «Салавата» он сделал много, мы должны уважать его решение, можем только пожелать удачи»
5

Козлов об уходе Хмелевски: «Это стало сюрпризом. Для «Салавата» он сделал много, мы должны уважать его решение, можем только пожелать удачи»

Виктор Козлов был удивлен решению Саши Хмелевски покинуть «Салават».

Во вторник «Ак Барс» выменял форварда у уфимского клуба. Позднее сообщалось, что он не хочет играть за «Ак Барс».

Сегодня казанская команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.

– Какой увидели команду после обмена Хмелевски?

– Ребята сплотились, ребята продолжают работать, мне нравится их психологическое состояние. Что касается обмена Саши, то это хоккейная жизнь, Саша принял решение поменять команду, мы должны уважать это решение и можем только пожелать ему удачи. Он много сделал для команды, но это хоккейная жизнь.

– Предполагали, что Хмелевски попросит обмена?

– Для меня это было сюрпризом. Но решение игрока мы уважаем, ему только удачи в будущем, – сказал главный тренер «Салавата» Виктор Козлов после поражения от «Сибири» (2:3 Б). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoВиктор Козлов
logoСаша Хмелевски
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoМатч ТВ
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Салавата» об уходе Хмелевски: «Не наша инициатива. Он затребовал обмен – мы были шокированы. Условия «Ак Барса» были лучше, чем у «Авангарда»
53сегодня, 13:56
Козлов о спаде в игре Хмелевски: «Знаю причину, она не из-за брака, Саша счастлив в семейной жизни. Он всегда мотивирован и честен, поэтому его попросили остаться в «Салавате»
53 сентября, 14:00
Зюзин о «Салавате Юлаеве»: «Болельщики близки к панике, я такие настроения отбрасываю. Мне ближе подход НХЛ, там нет негатива. Даже «Сан-Хосе» сейчас находит много позитива»
1111 августа, 04:22
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» играет с «Северсталью», «Динамо» Минск против «Торпедо», «Шанхай» в гостях у «Динамо» Москва, «Сибирь» одолела «Салават»
10148 минут назадLive
Овечкин пропустит выставочный матч с «Филадельфией». Капитан «Вашингтона» восстанавливается после травмы нижней части тела
53 минуты назад
«Салават» проиграл 5 матчей подряд. У команды Козлова лишь 1 победа с начала сезона и последнее место на Востоке
5сегодня, 15:34
Артюхин о Хмелевски: «Авангард» был бы лучшим вариантом. Команда собиралась под Кубок Гагарина, там североамериканский тренер. «Ак Барс» сейчас не на том уровне»
16сегодня, 15:23
«Сибирь» победила «Салават» по буллитам – 3:2. Решающий бросок реализовал Уилсон, игравший в Уфе в прошлом сезоне
11сегодня, 15:05
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
1сегодня, 14:47
Хмелевски не вошел в состав «Ак Барса» на выездную серию. Вчера форварда выменяли у «Салавата»
27сегодня, 14:33
Овечкин второй день подряд тренировался отдельно от «Вашингтона». Форвард восстанавливается после травмы нижней части тела
1сегодня, 14:10
Гендиректор «Салавата» об уходе Хмелевски: «Не наша инициатива. Он затребовал обмен – мы были шокированы. Условия «Ак Барса» были лучше, чем у «Авангарда»
53сегодня, 13:56
Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)
68сегодня, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
Браташ о возвращении к тренерству: «Руки чешутся, успел соскучиться по работе. Жду возможности вернуться. Я всю жизнь в хоккее – 50 лет, абстрагироваться не получится, даже если захочешь»
1 минуту назад
Комтуа о Морозове: «Известен тем, что играет грязно и не отвечает за свои действия. Не уважаю таких игроков»
214 минут назад
Епанчинцев о 3:2 с «Салаватом»: «Сибирь» нашла силы переломить матч, дорогого стоит. Через такие игры мы становимся лучше, растем как команда»
30 минут назад
Агент Лихачева о переходе в «Амур»: «У Хартли в «Локомотиве» многие игроки чуть ли не кровью харкают на тренировках. Между этим и практикой в аренде выбрали второе»
6сегодня, 15:45
Комтуа о сравнениях с Маршандом: «Он игрок другого уровня, легенда хоккея, будущий член Зала славы. Я очень далеко от него»
2сегодня, 15:12
У «Нью-Джерси» и Люка Хьюза нет прогресса в переговорах о новом контракте. 22-летний защитник – ограниченно свободный агент (Пьер ЛеБрюн)
1сегодня, 14:46
Вратарь «Торонто» Уолл взял отпуск по семейным обстоятельствам. Сроки возвращения не уточняются
1сегодня, 14:21
Браташ об увольнении Миронова из «Лады»: «Не удивлен. От меня отказались так же быстро, хотя я проявлял себя»
1сегодня, 13:42
Неделькович о предсезонных матчах НХЛ: «Интенсивность не та, внимание к деталям не столь серьезное. Но это часть подготовки, их не избежать»
сегодня, 13:19
Федотов об обмене в «Коламбус»: «Чувствую себя иначе, чем год назад – сейчас я на правильном пути. У меня большие ожидания»
сегодня, 12:50