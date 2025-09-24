Козлов об уходе Хмелевски: «Это стало сюрпризом. Для «Салавата» он сделал много, мы должны уважать его решение, можем только пожелать удачи»
Во вторник «Ак Барс» выменял форварда у уфимского клуба. Позднее сообщалось, что он не хочет играть за «Ак Барс».
Сегодня казанская команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.
– Какой увидели команду после обмена Хмелевски?
– Ребята сплотились, ребята продолжают работать, мне нравится их психологическое состояние. Что касается обмена Саши, то это хоккейная жизнь, Саша принял решение поменять команду, мы должны уважать это решение и можем только пожелать ему удачи. Он много сделал для команды, но это хоккейная жизнь.
– Предполагали, что Хмелевски попросит обмена?
– Для меня это было сюрпризом. Но решение игрока мы уважаем, ему только удачи в будущем, – сказал главный тренер «Салавата» Виктор Козлов после поражения от «Сибири» (2:3 Б).