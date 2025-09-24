Козлов об уходе Хмелевски: «Это стало сюрпризом. Для «Салавата» он сделал много, мы должны уважать его решение, можем только пожелать удачи»

Виктор Козлов был удивлен решению Саши Хмелевски покинуть «Салават».

Во вторник «Ак Барс» выменял форварда у уфимского клуба. Позднее сообщалось , что он не хочет играть за «Ак Барс ».

Сегодня казанская команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.

– Какой увидели команду после обмена Хмелевски?

– Ребята сплотились, ребята продолжают работать, мне нравится их психологическое состояние. Что касается обмена Саши , то это хоккейная жизнь, Саша принял решение поменять команду, мы должны уважать это решение и можем только пожелать ему удачи. Он много сделал для команды, но это хоккейная жизнь.

– Предполагали, что Хмелевски попросит обмена?

– Для меня это было сюрпризом. Но решение игрока мы уважаем, ему только удачи в будущем, – сказал главный тренер «Салавата » Виктор Козлов после поражения от «Сибири» (2:3 Б).