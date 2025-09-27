  • Спортс
  «Авангард» победил «Салават» в гостях – 5:2. Уфимцы проиграли 6-й матч подряд и идут последними на Востоке
«Авангард» победил «Салават» в гостях – 5:2. Уфимцы проиграли 6-й матч подряд и идут последними на Востоке

«Авангард» обыграл «Салават» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал 18-летний Александр Жаровский, который проводил дебютный матч в КХЛ. У омичей 3 (0+3) балла в активе Дамира Шарипзянова.

«Салават Юлаев» потерпел шестое поражение подряд. Команда занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 4 очка за 8 игр. «Авангард» лидирует на Востоке, имея в активе 14 баллов после 9 матчей.

Следующий матч уфимцы проведут дома 1 октября с «Сибирью», «Авангард» в тот же день примет «Адмирал».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
