Менелл забил 5-й гол в 8 матчах за СКА. Защитник лидирует в списке снайперов петербургского клуба
Бренан Менелл лидирует в списке лучших снайперов СКА после 8 матчей.
Команда под руководством Игоря Ларинова противостоит «Сочи» (4:0, третий период) в гостевой игре Fonbet Чемпионата КХЛ.
Защитник СКА Бреннан Менелл отметился голом на 33-й минуте. Это его 5-я шайба в 8 матчах за петербуржцев, у защитника 6 (5+1) очков на этом отрезке.
Таким образом, Менелл лидирует в списке лучших снайперов СКА после 8 матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
