Менелл забил 5-й гол в 8 матчах за СКА. Защитник лидирует в списке снайперов петербургского клуба

Бренан Менелл лидирует в списке лучших снайперов СКА после 8 матчей.

Команда под руководством Игоря Ларинова противостоит «Сочи » (4:0 , третий период) в гостевой игре Fonbet Чемпионата КХЛ.

Защитник СКА Бреннан Менелл отметился голом на 33-й минуте. Это его 5-я шайба в 8 матчах за петербуржцев, у защитника 6 (5+1) очков на этом отрезке.

Таким образом, Менелл лидирует в списке лучших снайперов СКА после 8 матчей.