Максим Рыбин оценил игру СКА на старте Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова противостоит «Сочи» (0:0 , второй период) в выездной игре. Ранее СКА дома проиграл «Авангарду » (2:4).

«Сложно говорить о СКА, команда мобильная, команда тоже в силовой хоккей играет, и задача выйти в плей-офф, с этим нужно считаться. Посмотрим, вот «Авангард» победил ведь армейцев.

А то, что где-то они выиграли, где-то проиграли – это начало чемпионата, оно у «Динамо » не заладилось, здесь некие сюрпризы нам преподносит чемпионат», – сказал ассистент главного тренера «Сочи » Максим Рыбин .