0

Рыбин о СКА: «Команда мобильная, в силовой хоккей играет. Задача выйти в плей-офф, где-то выиграли, где-то проиграли – это начало чемпионата»

Максим Рыбин оценил игру СКА на старте Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова противостоит «Сочи» (0:0, второй период) в выездной игре. Ранее СКА дома проиграл «Авангарду» (2:4). 

«Сложно говорить о СКА, команда мобильная, команда тоже в силовой хоккей играет, и задача выйти в плей-офф, с этим нужно считаться. Посмотрим, вот «Авангард» победил ведь армейцев.

А то, что где-то они выиграли, где-то проиграли – это начало чемпионата, оно у «Динамо» не заладилось, здесь некие сюрпризы нам преподносит чемпионат», – сказал ассистент главного тренера «Сочи» Максим Рыбин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
logoМаксим Рыбин
logoАвангард
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoСКА
logoСочи
