Лимож о Беларуси: «Ничего не знал о стране, интересно узнавать культуру. Еда впечатлила, драники очень нравятся, это мое любимое блюдо»
– Что вы знали о Беларуси до поездки?
– Немного. Я был знаком с некоторыми ребятами из минского «Динамо», но практически ничего не знал о стране. Сейчас мне очень интересно узнавать культуру Беларуси.
– Успели ли вы познакомиться с Минском и его культурой? Что вам больше всего запомнилось?
– Меня впечатлила еда, мы часто посещаем рестораны с партнерами по команде. Любим гулять по центру города.
– Успели попробовать драники?
– Да, это мое любимое блюдо, мне очень нравится.
– Многие хоккеисты, вернувшиеся в КХЛ из НХЛ, отмечают, что в России и Беларуси фрукты и овощи более сочные, в то время как в Америке они какие-то более безвкусные, как пластиковые. Не замечали такого?
– Это одна из первых вещей, которую я заметил. Я люблю фрукты, поэтому сразу обратил внимание на большую разницу. Даже внешний вид отличается, – сказал нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож.