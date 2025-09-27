  • Спортс
Лимож о Беларуси: «Ничего не знал о стране, интересно узнавать культуру. Еда впечатлила, драники очень нравятся, это мое любимое блюдо»

Алекс Лимож поделился впечатлениями о еде в Беларуси и России.

– Что вы знали о Беларуси до поездки?

– Немного. Я был знаком с некоторыми ребятами из минского «Динамо», но практически ничего не знал о стране. Сейчас мне очень интересно узнавать культуру Беларуси.

– Успели ли вы познакомиться с Минском и его культурой? Что вам больше всего запомнилось?

– Меня впечатлила еда, мы часто посещаем рестораны с партнерами по команде. Любим гулять по центру города.

– Успели попробовать драники?

– Да, это мое любимое блюдо, мне очень нравится.

– Многие хоккеисты, вернувшиеся в КХЛ из НХЛ, отмечают, что в России и Беларуси фрукты и овощи более сочные, в то время как в Америке они какие-то более безвкусные, как пластиковые. Не замечали такого?

– Это одна из первых вещей, которую я заметил. Я люблю фрукты, поэтому сразу обратил внимание на большую разницу. Даже внешний вид отличается, – сказал нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
